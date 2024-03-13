Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: три игры после паузы вынесли Ивичу приговор

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал увольнение главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Ещё не читал новость об увольнении Ивича, поэтому для меня это неожиданно. Не знаю, логичное ли это решение. Наверное, три игры после паузы вынесли приговор Владимиру.

Либо «Краснодар» вёл какого-то нового тренера, понимая, что могут снять Ивича в любой момент, либо сейчас в экстренном режиме будут искать замену. Возможно, назначат кого-то в качестве исполняющего обязанности, чтобы найти нового тренера. Пока не понимаю, как так быстро всё произошло», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.