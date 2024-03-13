Бородюк: что произошло в «Краснодаре», могут сказать только Ивич и Галицкий

Известный отечественный тренер Александр Бородюк высказался об отставке сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

«С точки зрения логики решение об увольнении Ивича — вопрос к руководителям. Команда идёт на втором месте, вся борьба за титул ещё впереди. А что у них произошло, могут объяснить лишь Ивич и Галицкий. Мы истины не знаем», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. Сегодня, 13 марта, футбольный клуб «Краснодар» объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера команды.