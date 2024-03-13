«Галицкий опять навредил «Краснодару». Бубнов — об увольнении Ивича

Бывший футболист Александр Бубнов прокомментировал увольнение тренера Владимира Ивича из «Краснодара». «Быки» объявили о расторжении контракта с сербским специалистом сегодня, 13 марта. Напомним, Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. Вчера, 12 марта, «быки» вылетели из Фонбет Кубка России, уступив подмосковным «Химкам» (0:2) в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов.

«Краснодар» в текущем сезоне показывал сбалансированный футбол. Именно Владимир Ивич поставил «быкам» такой стиль. С сербским тренером команда реально претендовала на чемпионский титул. На чисто атакующей игре, которая была у команды, далеко не уедешь.

Галицкий опять навредил «Краснодару». Ничего страшного не произошло. У всех команд бывают спады, всего одно очко отставания от первого места. А владелец «Краснодара» берёт и увольняет тренера за десять туров до окончания чемпионата. Такого нигде в мире нет! У Галицкого неправильное представление о футболе.

Истинные причины отставки Ивича станут известны не сразу, а может, все стороны предпочтут отмолчаться, но очевидно, что сербский специалист имел своё видение, которое отличалось от взглядов владельца. При этом он мог открыто выражать недовольство, что Галицкий не любит», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.