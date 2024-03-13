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Нино рассказал о влиянии Малкома и Клаудиньо на его решение перейти в «Зенит»

Нино рассказал о влиянии Малкома и Клаудиньо на его решение перейти в «Зенит»
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Новичок «Зенита» Нино рассказал о влиянии Малкома и Клаудиньо на его решение переехать в Россию.

«Ну и с Малки и Клаудио был хорошо знаком, потому что мы пересекались в сборной, а Клаудиньо, как и я, тогда ещё выступал в Бразилии. Мы много общались. Малком играл в «Зените» и рассказывал столько классного о клубе, городе и стране. Могу назвать нас хорошими друзьями.

Малком всегда много говорил о своей команде. Разумеется, к тому моменту я уже мечтал однажды попробовать свои силы в Европе, тем более в таком большом клубе, как «Зенит». В тот момент, перед финалом Олимпиады, уже было понятно, что Клаудиньо тоже переедет в Петербург. Они обсуждали это между собой. Поскольку мы все хорошо общались, я помню, что шутил с ними: «Эй, а для меня не найдётся ли там местечко?» А если серьёзно, Малком всегда с большой теплотой и уважением отзывался о «Зените». Это то, что привлекло моё внимание», — сказал Нино в видео на YouTube-канале «Зенита».

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