Бородюк: Ивич получит неустойку и с прекрасным настроением поедет искать новый клуб

Российский тренер Александр Бородюк высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича из «Краснодара».

«Иностранные тренеры молодцы, умеют подписывать контракты: получат неустойку и поедут искать новые клубы с прекрасным настроением, ничего не теряют. Так и Ивич. Агенты помогут в поисках. А агенты и лоббисты стояли возле офиса «Спартака», а теперь полетят в «Краснодар» предлагать своих кандидатов. Все эти инсайдеры, агенты — то, что происходит вокруг «Спартака» и «Краснодара», напоминает околофутбольное шоу», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.