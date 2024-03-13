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«Торпедо» сообщило об уходе спортивного директора

«Торпедо» сообщило об уходе спортивного директора
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Московское «Торпедо» расторгло контракт со спортивным директором Дмитрием Рыскиным. Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Торпедо».

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», которые заработали 42 очка.

Вчера, 12 марта, «Торпедо» на своём поле сыграло вничью с «Тюменью» со счётом 0:0. В следующем туре автозаводцы на выезде встретятся со «СКА-Хабаровск» в понедельник, 18 марта.

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