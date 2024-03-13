«Торпедо» сообщило об уходе спортивного директора

Московское «Торпедо» расторгло контракт со спортивным директором Дмитрием Рыскиным. Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Торпедо».

«Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 22 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», которые заработали 42 очка.

Вчера, 12 марта, «Торпедо» на своём поле сыграло вничью с «Тюменью» со счётом 0:0. В следующем туре автозаводцы на выезде встретятся со «СКА-Хабаровск» в понедельник, 18 марта.