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Экс-игрок «Зенита-2» Зуев: Аршавин работает очень качественно

Экс-игрок «Зенита-2» Зуев: Аршавин работает очень качественно
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Защитник «Волгаря» Илья Зуев высказался о работе Андрея Аршавина, который занимает должность заместителя генерального директора «Зенита». Сам Зуев является воспитанником сине-бело-голубых, но за основную команду так и не сыграл.

«Качественных зенитовских воспитанников всегда хватало. В главную команду пробиваются единицы, но в РПЛ играют многие из них. Да и в Первой лиге. Андрей Аршавин курирует молодёжь и в этом плане работает очень качественно», — рассказал Зуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Илющенко.

Зуев перешёл в «Волгарь» из «Акрона» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 30-летнего защитника в € 300 тыс. В нынешнем сезоне Зуев сыграл два матча и забил один гол.

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