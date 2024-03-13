Максим Деменко: в «Краснодаре» не все были на стороне Ивича

Бывший футболист Максим Деменко высказался об увольнении тренера Владимира Ивича из «Краснодара».

«Очень удивило решение уволить Ивича из «Краснодара». Я не думал, что так резко такие эмоции выдадут руководители клуба. Я не думаю, что Ивича уволили из-за трёх проведённых матчей, борьба за чемпионство остаётся. Непонятное отношение руководства команды к тренеру.

Если Ивич вдруг сейчас подпишет контракт со «Спартаком», тогда подробности увольнения станут ясны, но если этого не произойдёт, то, скорее всего, руководство поругалось с Ивичем. Я думаю, что Ивич хотел определённых футболистов, ему их не дали и, может быть, есть ещё другие моменты, из-за которых захлестнули эмоции. «Краснодар» — большой клуб, и, наверное, не все были на стороне Ивича», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.