CIES: «Зенит» — один из 20 лучших клубов мира по эффективности нанесённых ударов

Санкт-петербургский «Зенит» вошёл в топ-20 клубов мира по эффективности нанесённых ударов без учёта пенальти по расчётам Международного центра спортивных исследований (CIES).

Индекс эффективности рассчитывался на основе количества забитых мячей и ожидаемых голов в рамках одной игры. В среднем сине-бело-голубые забивали 1,9 гола, в то время как показатель ожидаемых голов составлял 1,4. В рейтинге лучших клубов мира (исследовались данные 54 чемпионатов) «Зенит» занял 17-е место и опередил «Баварию», «Байер», «Валенсию», «Жирону», «РБ Зальцбург» и многие другие команды.

Фото: Сайт CIES

Лидером рейтинга стал греческий ПАОК, за который выступает российский хавбек Магомед Оздоев. Второе место занял лиссабонский «Спортинг», тройку лидеров замкнула итальянская «Рома».