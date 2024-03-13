Бубнов: в «Спартаке» вновь может усилиться интерес к персоне Ивича

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера «Краснодара». Сегодня, 13 марта, «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Сербский специалист возглавлял команду с января 2023 года. Кроме этого, эксперт оценил вероятность возможного прихода Владимира Ивича в московский «Спартак».

«Интересно, кого поставят вместо Ивича. Если слухи о Мусаеве подтвердятся, то можно смело говорить, что Галицкий вернул «карманного» тренера, который слова поперёк сказать не сможет, даже если будет придерживаться другого мнения. Нет уверенности, что любой другой тренер, кроме Ивича, способен дать результат на таком коротком отрезке. И что тогда будет делать Галицкий? Вопрос не праздный, особенно если клуб опустится ещё ниже.

Отставка Ивича наверняка стала неприятной неожиданностью для болельщиков. Велика вероятность, что в этой ситуации они встанут на сторону сербского тренера, да и футбольные эксперты тоже, а вот Галицкий будет выглядеть неприглядно. Никто его не поддержит.

Сейчас в «Спартаке» вновь может усилиться интерес к персоне сербского тренера. Для красно-белых он идеально подходит по всем параметрам. Специалист отлично знает чемпионат России, а о спартаковцах имеет неплохое представление. Другой вопрос: захочет ли Владимир браться за разгребание всего вороха проблем столичной команды? Да и руководство у «Спартака» ничем не лучше краснодарского», — приводит слова Бубнова Sportbox.