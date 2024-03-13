Гендиректор «Зенита»: по счастью, я не на месте руководителей «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг нападающего «Спартака» Квинси Промеса на фоне его проблем с законом. Напомним, в Нидерландах Промеса приговорили к 7,5 года тюрьмы (полтора года за поножовщину с братом, ещё шесть лет — за контрабанду крупной партии наркотиков). После этого Промес успел попасть в ДТП в Дубае и скрылся с места аварии. Из-за этого футболиста не выпустили обратно в Россию. Теперь ему грозит депортацию на родину, где Квинси может угодить в тюрьму.

«Как бы я поступил с Промесом, если бы он был игроком „Зенита“? Это вопрос теоретический. Мы практики, а не теоретики. Что бы я сделал на месте руководителей „Спартака“? По счастью, я не на месте руководителей «Спартака», — приводит слова Александра Медведева «РБ Спорт».