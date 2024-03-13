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Медведев: пусть отставку Ивича комментирует «Краснодар», мы не бабушки у подъезда

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Напомним, в среду, 13 марта, стало известно об уходе сербского специалиста из краснодарского клуба.

«Пусть отставку Ивича комментирует «Краснодар». Мы не бабушки на скамейке у подъезда», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.