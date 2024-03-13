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Аршавин оценил решение «Краснодара» уволить Владимира Ивича

Аршавин оценил решение «Краснодара» уволить Владимира Ивича
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Член правления санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал отставку главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. Напомним, в среду, 13 марта, стало известно об уходе сербского специалиста из краснодарского клуба. Аршавин заявил, что «быки» ещё могли бы побороться за первое место в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина «РБК».

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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