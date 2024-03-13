Гранат: отставка Ивича из «Краснодара» — шок. У кого ни спроси, все скажут, что не по делу

Бывший российский защитник Владимир Гранат оценил решение «Краснодара» уволить с поста главного тренера сербского специалиста Владимира Ивича.

«Отставка Ивича — это шок. У 100 человек спроси — все скажут, что не по делу. Команда реально борется за чемпионство… Не знаю, что там произошло. Эта ситуация точно повлияет на ситуацию в «Краснодаре» и борьбу за чемпионство. Как я понимаю, у игроков «Краснодара» тренер пользовался большим авторитетом. Как сказал Роман Широков: «Теперь они знают своё место — четвёртое или пятое», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Владимир Ивич работал в российской команде с января 2023 года. Он был уволен сегодня, 13 марта, на следующий день после того, как «Краснодар» вылетел из Fonbet Кубка России.