Стала известна сумма, которую получит «Челси» в случае ухода Мусиалы из «Баварии»

Стали известны детали сделки между «Челси» и «Баварией» по трансферу атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, который произошёл в 2019 году. О них сообщил Daily Mail.

По информации источника, лондонцы продали талантливого хавбека всего лишь за € 200 тыс., однако включили в договор пункт о проценте с последующей продажи игрока. В соответствии с ним в случае ухода полузащитника из «Баварии» «Челси» сможет претендовать на 20% от суммы потенциального трансфера.

Отмечается, что на немецкого футболиста всерьёз претендуют другие английские гранды — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Потенциальная сделка оценивается в € 90 млн.

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне немец провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.