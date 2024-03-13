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Гришин: Ивич и Николич — самые лучшие иностранные специалисты в РПЛ за последние годы

Гришин: Ивич и Николич — самые лучшие иностранные специалисты в РПЛ за последние годы
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин, рассказал, что считает сербских специалистов Марко Николича и Владимира Ивича лучшими иностранными тренерами за последнее время.

«Чтобы говорить об отставке Ивича, надо знать, что происходит внутри «Краснодара». Только Галицкий и Ивич знают, какие причины этого. Для меня его отставка неожиданна. Ивич, как и Николич в «Локомотиве», является очень сильным тренером. Они являются лучшими иностранными специалистами за последние годы в РПЛ.

Мусаев – хороший качественный тренер, тем более он уже работал в «Краснодаре». Возможно, они будут рассматривать другого тренера. Сторожук ещё хорошо работал и является неплохим тренером», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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