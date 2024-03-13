Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал вылет в Путь регионов Кубка России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о вылете команды из Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Дончане по сумме двух матчей уступили ЦСКА (1:1, 0:2).

«Конечно, хотелось бы идти по верхней сетке, но не получается. Как оценю рестарт сезона? Пока нормально. Больше удовлетворён, чем нет», – заявил Данил Глебов «РБ Спорт».

12 марта «Ростов» проиграл ЦСКА в ответной встрече РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:2. В матче отличились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. Предыдущая встреча команд в рамках турнира завершилась ничьей – 1:1. В ней Кирилл Набабкин забил в свои ворота, а Антон Заболотный сравнял счёт.

В РПЛ «Ростов» расположился на 10-й строчке, набрав 27 очков в 20 матчах. Московский ЦСКА на данный момент занимает четвёртое место с 32 очками в аналогичном количестве встреч.