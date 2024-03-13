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Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал вылет в Путь регионов Кубка России

Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал вылет в Путь регионов Кубка России
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о вылете команды из Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Дончане по сумме двух матчей уступили ЦСКА (1:1, 0:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Агапов – 63'     2:0 Мусаев – 84'    

«Конечно, хотелось бы идти по верхней сетке, но не получается. Как оценю рестарт сезона? Пока нормально. Больше удовлетворён, чем нет», – заявил Данил Глебов «РБ Спорт».

12 марта «Ростов» проиграл ЦСКА в ответной встрече РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:2. В матче отличились Илья Агапов и Тамерлан Мусаев. Предыдущая встреча команд в рамках турнира завершилась ничьей – 1:1. В ней Кирилл Набабкин забил в свои ворота, а Антон Заболотный сравнял счёт.

В РПЛ «Ростов» расположился на 10-й строчке, набрав 27 очков в 20 матчах. Московский ЦСКА на данный момент занимает четвёртое место с 32 очками в аналогичном количестве встреч.

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