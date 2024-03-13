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«Зенит» — «Динамо»: Нино, Артур и Вендел — в старте петербуржцев

«Зенит» — «Динамо»: Нино, Артур и Вендел — в старте петербуржцев
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В среду, 13 марта, состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 по московскому времени. В первой игре динамовцы добыли минимальную победу — 1:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стал известен стартовый состав «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Кержаков, Алип, Родригао, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро, Сергеев.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».

Турнирная сетка Кубка России - 2023/2024
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