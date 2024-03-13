«Зенит» — «Динамо»: Нино, Артур и Вендел — в старте петербуржцев

В среду, 13 марта, состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 по московскому времени. В первой игре динамовцы добыли минимальную победу — 1:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стал известен стартовый состав «Зенита».

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Кержаков, Алип, Родригао, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро, Сергеев.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».