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Тренер «Химок» Талалаев отреагировал на информацию о его переговорах с «Краснодаром»

Тренер «Химок» Талалаев отреагировал на информацию о его переговорах с «Краснодаром»
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев опроверг информацию о том, что он ведёт переговоры с «Краснодаром» после увольнения Владимира Ивича.

«Никаких переговоров с «Краснодаром» не было», — заявил Талалаев в интервью Metaratings.ru.

В среду, 13 марта, стало известно об уходе сербского специалиста из краснодарского клуба. Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Фонбет Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

Напомним, что «Химки» под руководством Андрея Талалаева одержали победу над «Краснодаром» (2:0) в матче четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. В Первой лиге команда находится на первом месте, имея в своём активе 42 очка.

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