Главный тренер «Химок» Талалаев прокомментировал победу над «Краснодаром» в Кубке России

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказал мнение о прошедшем матче с «Краснодаром» в рамках Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0).

«На мой взгляд, Берковский создал вместе с Руденко второй гол. Но они должны были создавать и третий, и четвёртый. Нам этого качества не хватает, будем его искать», – приводит слова Андрея Талалаева «РБ Спорт».

Напомним, 12 марта «Химки» одержали победу над «Краснодаром» со счётом 2:0. Победу химчанам принесли Хетаг Хосонов и Олег Исаенко. Таким образом, «Химки» вышли в полуфинал Пути регионов Фонбет Кубка России. Далее им предстоит встретиться с командой, вылетевшей из четвертьфинала турнира.

На данный момент «Химки» возглавляют таблицу Мелбет Первой лиги с 42 очками, набранными в 22 сыгранных матчах.