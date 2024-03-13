«Зенит» — «Динамо»: Тюкавин, Бителло и Гладышев начнут игру с первых минут

В среду, 13 марта, состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:15 по московскому времени. В первой игре динамовцы добыли минимальную победу — 1:0.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стал известен стартовый состав «Динамо».

Фото: ФК «Динамо» Москва

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Бальбуэна, Фернандес, Маричал, Лаксальт, Фомин, Чавес, Гладышев, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Расулов, Купцов, Даса, Майстрович, Скопинцев, Смолов, Грулёв, Гагнидзе, Назаренко, Кутицкий, Лепский, Макаров.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположился на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».