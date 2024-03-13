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Тренер «Химок» Талалаев: «Краснодар» сделал нам подарок, выпустив не основной состав

Тренер «Химок» Талалаев: «Краснодар» сделал нам подарок, выпустив не основной состав
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (2:0) в 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Подмосковная команда вышла в следующую стадию турнира. «Химкам» удалось добиться положительного результата благодаря голам хавбека Хетага Хосонова и защитника Олега Исаенко.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
12 марта 2024, вторник. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Хосонов – 25'     2:0 Исаенко – 57'    

«Первый подарок был от них – они выпустили не основной состав, а смешанный. Второе – работа моих футболистов заставила соперников совершать ошибки. Плюс у нас неплохая физическая форма, вы сами её отметили, и усталость соперника выравняла разницу в классе, которая была видна в первые минут 20. Сперцян практически не получал лицом мяч в одной трети поля, а Кордобу закрывали с двух сторон. Нападающий хороший, но моментов у него было минимум», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

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