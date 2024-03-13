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Португальский журналист высказался о возможном назначении Жорже на пост тренера «Спартака»

Португальский журналист высказался о возможном назначении Жорже на пост тренера «Спартака»
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Журналист из Браги Артур Дегальдо прокомментировал возможное назначение тренера «Браги» Артура Жорже на аналогичную должность в московском «Спартаке».

«Я читал это в прессе, но у меня лично нет никакой информации о том, что Жорже может возглавить «Спартак». Не думаю, что сейчас в клубе готовы к смене тренера. При этом к Артуру определённо точно есть интерес от других клубов, как из Португалии, так и за пределами страны. Я знаю, что его рассматривают команды из Испании», – приводит слова Дегальдо «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Московский клуб рассматривает на этот пост несколько кандидатур, помимо Артура Жорже: Валерий Карпин из «Ростова», экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич и бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Кроме того, по информации A Bola, «Спартак» готов заплатить «Браге» компенсацию за досрочный уход Артура Жорже.

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