Шишкин: работать с Галицким очень непросто. Увольнение Ивича из «Краснодара» ошибочное

Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин прокомментировал увольнение главного тренера «быков» Владимира Ивича.

«Отставка Ивича для меня удивительна и неожиданна. После перерыва прошло всего три игры. На мой взгляд, удивительно в том плане, что все восторгались Ивичем — его хотел «Спартак», он построил фундаментальную команду в Краснодаре, изменил структуру игры. Скажем прямо, «Краснодар» не каждый сезон борется за чемпионство. С приходом Ивича в игре «Краснодара» почувствовался баланс, могли сыграть на результат.

Даже не знаю, что у них там произошло. Но знаю одно — работать с Сергеем Николаевичем очень непросто: и в качестве тренера, и в качестве игрока, и в качестве сотрудника. Естественно, Сергей Николаевич не планировал такое начало после перерыва. Наверное, ему хотелось увидеть чего-то большего. К сожалению, в футболе так бывает.

На мой взгляд, увольнение Ивича ошибочное. Я не знаю всех событий, но в плане футбола — команда строится годами, а тут прошло не так много времени. Ведь «Краснодар» до сих пор борется за чемпионство — это, наоборот, должно быть определённой пищей для исправления ошибок. Многие команды «плывут» после зимней паузы, особенно когда борются за чемпионство. Здесь та же ситуация.

Мне кажется, здесь попахивает неспортивной историей. Жалко, что в клубе перечеркнули всю хорошую первую часть чемпионата таким увольнением, потому что «Краснодар» давно хочет стать чемпионом и идёт за первым трофеем. В моём понимании это не складывается. Обидно, что спортивная составляющая уходит на второй план.

Если Сергею Николаевичу не нравится специфика игры, то встаёт вопрос: а как вы хотите завоёвывать трофеи? Нужно же чем-то жертвовать. Невозможно играть в атакующий футбол, не делая акцент на оборону и не подстраиваясь под соперников. Но если владелец так считает, то это его право.

Однако я могу прекрасно понять главного тренера команды. Не каждому тренеру понравится, когда в его работу вмешиваются. Повторюсь, жалко перечеркивать всё хорошее, что было в этом сезоне. Я не хочу давать советы — все люди опытные и успешные в своих сферах. У меня просто одно слово — жалко. Мне хочется, чтобы команда что-то выиграла», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.