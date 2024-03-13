«Гвардиола изменил эпоху и оставил великое наследие». Маскерано — об испанском тренере

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано высказался о таланте наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Напомним, экс-игрок обороны работал под руководством испанского специалиста с 2009 по 2012 год.

«Хосеп изменил эпоху. Его великое наследие – не титулы, а перемены, которые он принёс в футбол. Сегодня у всех тренеров совершенно иное видение, чем до него.

Я приехал в Европу в 2006 году. Тогда команды не были организованы при выходе в атаку, всё было гораздо более шаблонным, многое зависело от креативности игрока. Сегодня они умеют и начинать атаки, и вступать в прессинг. Всё поменялось, и во многом благодаря Гвардиоле», — приводит слова Маскерано аргентинское издание Ole.

На протяжении карьеры Хосеп Гвардиола тренировал «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Суммарно в этих трёх командах испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.