Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гвардиола изменил эпоху и оставил великое наследие». Маскерано — об испанском тренере

«Гвардиола изменил эпоху и оставил великое наследие». Маскерано — об испанском тренере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано высказался о таланте наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Напомним, экс-игрок обороны работал под руководством испанского специалиста с 2009 по 2012 год.

«Хосеп изменил эпоху. Его великое наследие – не титулы, а перемены, которые он принёс в футбол. Сегодня у всех тренеров совершенно иное видение, чем до него.

Я приехал в Европу в 2006 году. Тогда команды не были организованы при выходе в атаку, всё было гораздо более шаблонным, многое зависело от креативности игрока. Сегодня они умеют и начинать атаки, и вступать в прессинг. Всё поменялось, и во многом благодаря Гвардиоле», — приводит слова Маскерано аргентинское издание Ole.

На протяжении карьеры Хосеп Гвардиола тренировал «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Сити». Суммарно в этих трёх командах испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Пике: Гвардиола — гений, лучший тренер в истории футбола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android