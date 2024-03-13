«Зенит» — «Динамо»: хозяева вышли вперёд благодаря голу Кассьерры

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени.

В первой игре динамовцы добыли минимальную победу — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 14-й минуте «Зенит» вышел вперёд, голом отметился форвард Матео Кассьерра — 1:0.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».