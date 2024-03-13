«Ещё не вечер». Фанаты «Зенита» подготовили перформанс с маяком к матчу с «Динамо»

Болельщики «Зенита», пришедшие на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо», растянули на одном из секторов «Газпром-Арены» огромный баннер, на котором изображён пират, показывающий в направлении маяка.

Баннер болельщиков «Зенита» Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

В первом матче, который прошёл на московской «ВТБ Арене» в ноябре 2023 года, победу одержало «Динамо» со счётом 1:0. В последний раз команда Марцела Лички играла в финале турнира в 2022 году. Тогда «Динамо», которое тренировал Сандро Шварц, проиграло в решающем матче «Спартаку» (1:2).

«Зенит» в последний раз играл в финале Кубка в 2020 году, когда победил «Химки» со счётом 1:0. В активе клуба из Санкт-Петербурга четыре подобных трофея, у «Динамо» такой один, но команда также четырежды играла в финалах.