Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ещё не вечер». Фанаты «Зенита» подготовили перформанс с маяком к матчу с «Динамо»

«Ещё не вечер». Фанаты «Зенита» подготовили перформанс с маяком к матчу с «Динамо»
Комментарии

Болельщики «Зенита», пришедшие на ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо», растянули на одном из секторов «Газпром-Арены» огромный баннер, на котором изображён пират, показывающий в направлении маяка.

Баннер болельщиков «Зенита»

Баннер болельщиков «Зенита»

Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

В первом матче, который прошёл на московской «ВТБ Арене» в ноябре 2023 года, победу одержало «Динамо» со счётом 1:0. В последний раз команда Марцела Лички играла в финале турнира в 2022 году. Тогда «Динамо», которое тренировал Сандро Шварц, проиграло в решающем матче «Спартаку» (1:2).

«Зенит» в последний раз играл в финале Кубка в 2020 году, когда победил «Химки» со счётом 1:0. В активе клуба из Санкт-Петербурга четыре подобных трофея, у «Динамо» такой один, но команда также четырежды играла в финалах.

Материалы по теме
Самый крутой кубковый матч «Зенита» и «Динамо». Невероятные 9:3 или легендарный финал?
Рейтинг
Самый крутой кубковый матч «Зенита» и «Динамо». Невероятные 9:3 или легендарный финал?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android