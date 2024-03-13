Гришин: болельщики ЦСКА в матче с «Ростовом» устроили праздник, на это приятно смотреть

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал игру красно-синих в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с«Ростовом» (2:0).

«Игра ЦСКА – «Ростов» понравилась, скорости были хорошие, но моментов было мало. «Ростов» — приличная команда, которая показывает хороший футбол и обыграла «Краснодар» в хорошем стиле. А ЦСКА за исключением Мойзеса играл оптимальным составом и показал командный футбол, поэтому счёт матча закономерен. Также армейцы имели преимущество домашнего поля — болельщики устроили сумасшедшую поддержку и праздник. На это приятно смотреть, до мурашек. Это к тому нужен Fan ID или нет. Я поздравляю наш клуб с проходом дальше!», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первой игре команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, армейцы пробились в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.