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Стала известна реакция игроков «Краснодара» на отставку Владимира Ивича

Стала известна реакция игроков «Краснодара» на отставку Владимира Ивича
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Футболисты «Краснодара» были удивлены отставкой Владимира Ивича. Об этом «Чемпионату» рассказало два источника, знакомых с ситуацией.

«Игроки поддерживали тренера, поэтому его отставку не поняли, были очень сильно удивлены», – заявил источник «Чемпионата».

Второй собеседник издания подтвердил эту информацию, и добавил, что игрокам нравилось работать с сербским тренером, а «от игры они получали удовлетворение».

Напомним, что сегодня стало известно об отставке сербского специалиста из южного клуба. Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

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