«Сочи» представил новый комплект формы

Футбольный клуб «Сочи» в социальных сетях представил новый комплект кубковой формы.

В официальном телеграм-канале клуба появилось видео с форвардом клуба Саулем Гуарирапой, который презентовал новую форму.

Сауль присоединился к составу «Сочи» в январе 2024 года. Венесуэльский форвард перешёл в российский клуб на правах аренды с правом выкупа по окончании сезона-2023/2024. Ранее Сауль выступал за клуб «Каракас».

Сейчас «Сочи» замыкает таблицу Российской Премьер-Лиги с 13 очками, набранными в 20 играх. Последнюю победу «Сочи» одержал над воронежским «Факелом» в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В РПЛ же три очка «Сочи» смог забрать в матче с «Уралом», который прошёл 22 октября 2023 года.