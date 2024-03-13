Защитник «Спартака» Олег Рябчук оценил своё пребывание в клубе

Защитник «Спартака» Олег Рябчук дал оценку первым месяцам, проведённым в клубе.

«Я прекрасно понимаю, что мог проявить себя лучше. И сейчас изо всех сил тренируюсь, чтобы показать, на что я на самом деле способен. Были разные матчи. Первая часть сезона получилась неоднозначной. Была неудача в Оренбурге, но могу вспомнить и гостевую игру с «Локомотивом», где я остался доволен собой. Наша команда провела тогда в меньшинстве больше тайма, но выглядела здорово», — приводит слова Рябчука пресс-служба «Спартака» на официальном сайте клуба.

Молдавский защитник перешёл в стан красно-белых из греческого «Олимпиакоса» летом 2023 года. Сумма трансфера составила € 6 млн, что стало рекордной сделкой в истории для молдавских игроков.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место, имея в своём активе 31 очко.