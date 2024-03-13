Алдонин допустил, что увольнение Ивича связано с возможным назначением в «Спартак»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин предположил, что увольнение Владимира Ивича из «Краснодара» может быть связано с его возможным назначением в «Спартак».

«На мой взгляд, Ивич очень хорошо работал в «Краснодаре». Если ориентироваться только на трёх неудачных матчах команды, то у руководства «Краснодара» преобладают эмоции, но нужно знать внутреннюю кухню. Может быть, это связано с тем, что Ивич попал в список кандидатов на пост тренера «Спартака».

«Краснодар» на зимних сборах выглядел хорошо. Сейчас же можно учитывать качество газона и погодные условия. Но решение «Краснодара» по увольнению Ивича является преждевременным», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.