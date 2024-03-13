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Игрок «Тобола» Ислам Чесноков рассказал о своём просмотре в «Ахмате»

Игрок «Тобола» Ислам Чесноков рассказал о своём просмотре в «Ахмате»
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Хавбек костанайского «Тобола» Ислам Чесноков рассказал, как прошёл его просмотр в клубе «Ахмат».

«В «Ахмате» были совсем другие скорости. После «Белшины» было сложно сразу заиграть на уровне того же Бериши. Тренер кричал мне: «Не ломай Беришу». А по-другому его никак не догнать», – приводит слова Чеснокова Meta-ratings.kz.

В феврале костанайский «Тобол» стал обладателем Суперкубка Казахстана, обыграв в финальном матче шымкентский «Ордабасы» по пенальти. «Тобол» подписал контракт с воспитанником усть-каменогорского клуба «Алтай» в феврале 2023 года. Соглашение действительно до 31 декабря 2024 года. Чесноков провёл в этом сезоне девять матчей, в которых забил один гол и записал на свой счёт одну голевую передачу.

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