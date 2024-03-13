Матч с «Динамо» стал для «Зенита» вторым в сезоне по посещаемости

В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени.
По информации пресс-службы «Зенита», встречу посетили 45 407 зрителей. Таким образом, данный результат стал вторым в сезоне, после игры 19-го тура со «Спартаком» (0:0). На той игре побывали 57 865 болельщиков.
Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».
- 13 марта 2024
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