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Матч с «Динамо» стал для «Зенита» вторым в сезоне по посещаемости

Матч с «Динамо» стал для «Зенита» вторым в сезоне по посещаемости
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В эти минуты проходит ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:15 по московскому времени.

По информации пресс-службы «Зенита», встречу посетили 45 407 зрителей. Таким образом, данный результат стал вторым в сезоне, после игры 19-го тура со «Спартаком» (0:0). На той игре побывали 57 865 болельщиков.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак».

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