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«Боруссия» — ПСВ: стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ

«Боруссия» — ПСВ: стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала ЛЧ
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Сегодня, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и ПСВ. Встреча пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато (Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
13 марта 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Боруссия»: Кобель, Зюле, Хуммельс, Матсен, Джан, Забитцер, Озджан, Брандт, Санчо, Мален, Фюллькруг.

ПСВ: Бенитес, Тезе, Боскальи, Дест, Жуниор, Верман, Бакайоко, Тиль, Тилльман, Схаутен, де Йонг

Напомним, в первом матче 1/8 финала нынешнего сезона был зафиксирован ничейный результат (1:1). У немецкого клуба на 24-й минуте забил Дониэлл Мален, а у ПСВ на 59-й минуте с пенальти забил Люк де Йонг.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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