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Дмитрий Гафин высказался о поражении «Динамо» в матче с «Зенитом» в Кубке России

Дмитрий Гафин высказался о поражении «Динамо» в матче с «Зенитом» в Кубке России
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение клуба во встрече с «Зенитом» в 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«К сожалению, мы сегодня не смогли пройти в следующий этап Кубка России. Проиграли эту игру. На мой взгляд, старались играть достойно. Были недалеки от того, чтобы сравнять счёт, но увы. Тяжело каждый раз выигрывать в Санкт-Петербурге у «Зенита». В этот раз не получилось. Хочется отметить наших болельщиков, которые приехали на этот матч. Мы слышали их поддержку. Также хочется отметить качественное судейство», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

13 марта «Динамо» и «Зенит» провели второй матч на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 2:0. В первом матче динамовцы одолели петербуржцев – 1:0.

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