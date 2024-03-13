Дмитрий Гафин высказался о поражении «Динамо» в матче с «Зенитом» в Кубке России

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение клуба во встрече с «Зенитом» в 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:2).

«К сожалению, мы сегодня не смогли пройти в следующий этап Кубка России. Проиграли эту игру. На мой взгляд, старались играть достойно. Были недалеки от того, чтобы сравнять счёт, но увы. Тяжело каждый раз выигрывать в Санкт-Петербурге у «Зенита». В этот раз не получилось. Хочется отметить наших болельщиков, которые приехали на этот матч. Мы слышали их поддержку. Также хочется отметить качественное судейство», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

13 марта «Динамо» и «Зенит» провели второй матч на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 2:0. В первом матче динамовцы одолели петербуржцев – 1:0.