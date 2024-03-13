Главный тренер «Динамо»: в матче с «Зенитом» не хватало Карраскаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Динамо» не хватило лидера? Нам не хватило Карраскаля в середине поля. Игроки старались, но не успевали. Диего Лаксальт много бегал, старался везде успевать, но так должны были играть и остальные. Не могу сказать, что тот же Тюкавин не бегал, не хотел биться. Но мячи до него доходили редко», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, «Зенит» вышел в плей-офф Пути РПЛ, заняв первое место в группе C. «Динамо», в свою очередь, расположилось на второй строчке в квартете D, пропустив вперёд только «Спартак». «Динамо» вылетело в Путь регионов Кубка.