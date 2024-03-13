«Сюрприз». Главный тренер «Динамо» Личка отреагировал на отставку Ивича из «Краснодара»

Наставник московского «Динамо» Марцел Личка высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Об отставке сербского специалиста стало известно в среду, 13 марта.

«Увольнение Ивича? Меня это удивило. «Краснодар» лидировал, забивал, играл хорошо. Не получилось три игры, и поменяли тренера. Да, это может случиться быстро. Но команда играла хорошо, дисциплинированно. Посмотрим, как отреагируют игроки. Но придёт новый тренер. У него будут свои методы. Конечно, это может повлиять. Но для меня это сюрприз. Вообще не ожидал увольнения Ивича», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.