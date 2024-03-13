Вратарь «Зенита» Адамов высказался о большом перерыве между матчами Кубка России

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался о большом перерыве между матчами Кубка России. Напомним, в среду, 13 марта, санкт-петербургский клуб в родных стенах уверенно одолел московское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 2:0.

«Если бы мы сегодня не выиграли, то я сказал бы, что большой перерыв плохо повлиял, но мы победили. Мы провели хорошие сборы и хорошо подготовились к весенней части чемпионата», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Это произошло 29 ноября прошлого года. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.