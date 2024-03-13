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Вратарь «Зенита» Адамов: перед матчем с «Динамо» была напряжённость — счастливы победить

Вратарь «Зенита» Адамов: перед матчем с «Динамо» была напряжённость — счастливы победить
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Вратарь «Зенита» Денис Адамов прокомментировал результат ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо» (2:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«В первую очередь мы очень рады. Рады, что удалось взять реванш — давно не выигрывали у команды «Динамо». Немножко была напряжённость в команде. Сегодня выдохнули и все счастливы.

В первом тайме был топ-футбол с нашей стороны. Могли ещё больше забивать. Ещё раньше заканчивать эту игру. Второй тайм больше играли по счёту. Концовка тяжёлая была.

Могли и раньше всё закончить. Было два хороших момента в конце первого тайма — забивай их, и было бы намного легче выиграть. Не забили, по счёту больше играли и старались сыграть с максимальной концентрацией сзади», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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