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Вратарь «Зенита» Адамов: сборы пошли на пользу — появилась уверенность

Вратарь «Зенита» Адамов: сборы пошли на пользу — появилась уверенность
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Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказался об уровне подготовки своей команды во время зимних сборов — 2024. После возобновления чемпионата России сине-бело голубые разгромили «Урал» (4:1) и сыграли вничью со «Спартаком» (0:0). Также подопечные Сергея Семака обыграли «Динамо» (2:0) в ответном матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Знаете, когда только пришёл в команду — было тяжело. Новая команда, новые требования. Сейчас провели достаточно долгие сборы — кажется, что самые длинные сборы в жизни у меня (смеётся). Сыграли много матчей, и они пошли мне на пользу. Приехали новые игроки. С ними сыгрались. Сборы пошли на пользу, уверенность появилась», — передаёт слова Адамова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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