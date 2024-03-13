«Атлетико» — «Интер»: гости вышли вперёд благодаря голу Димарко

В эти минуты проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются мадридский «Атлетико» и «Интер». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает поляк Шимон Марциняк. Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 33-й минуте «Интер» смог открыть счёт, отличился левый защитник Федерико Димарко — 1:0.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами завершился миниальной победой «Интера» — 1:0. Эта игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Единственным голом отметился форвард «нерадзурри» Марко Арнаутович. Напомним, действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити».
- 14 марта 2024
-
00:03
- 13 марта 2024
-
23:44
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:29
-
23:25
-
23:24
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:12
-
23:10
-
23:10
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:51
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:44
-
22:41