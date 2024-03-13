Бразильский защитник «Зенита» Нино прокомментировал победу над «Динамо»

Бразильский защитник «Зенита» Нино подвёл итоги ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:0).

«С «Динамо» была отличная игра. Мы справились с этим испытанием, вся команда играла здорово, довольны своей игрой.

Это был важный матч, очень рады, что смогли достичь цели. Хотелось бы отметить наших болельщиков. Если говорить о восстановлении после предыдущего матча, то в Бразилии я тоже много играл. Например, у меня было 60 матчей в год. Сейчас такой же темп, поэтому удаётся хорошо восстанавливаться», — передаёт слова Нино корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.