Вратарь «Динамо» Лещук ответил, скажется ли отставка Ивича в борьбе за чемпионство

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Не думаю, что увольнение Ивича из «Краснодара» скажется на борьбе за чемпионство. Наоборот, когда меняют тренера — команды включаются в первых турах. Посмотрим, как это скажется на «Краснодаре». Кроме «Краснодара», есть ещё «Зенит» в гонке. Да и другие команды, которые есть, не знаю, насколько они претендуют на первое место, но за второе-третье они навяжут борьбу», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.