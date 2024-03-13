Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико М — Интер М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Лещук ответил, скажется ли отставка Ивича в борьбе за чемпионство

Вратарь «Динамо» Лещук ответил, скажется ли отставка Ивича в борьбе за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Не думаю, что увольнение Ивича из «Краснодара» скажется на борьбе за чемпионство. Наоборот, когда меняют тренера — команды включаются в первых турах. Посмотрим, как это скажется на «Краснодаре». Кроме «Краснодара», есть ещё «Зенит» в гонке. Да и другие команды, которые есть, не знаю, насколько они претендуют на первое место, но за второе-третье они навяжут борьбу», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, Ивич работал в «Краснодаре» с 2023 года и успел провести во главе команды 48 матчей. В прошлом году он вывел «быков» в финал Кубка России, а в нынешнем сезоне боролся за чемпионство.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android