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Алип: «Зенит» мог хоронить «Динамо» в начале матча

Алип: «Зенит» мог хоронить «Динамо» в начале матча
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Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался об игре с «Динамо». Напомним, в среду, 13 марта, санкт-петербургский клуб в родных стенах уверенно одолел московскую команду в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Мы могли спокойно забить три мяча «Динамо» в первом тайме. Ещё у Ванька Сергеева был момент во втором тайме, когда один на один выходил. Но мы могли хоронить «Динамо» в начале матча», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Это произошло 29 ноября прошлого года. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

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