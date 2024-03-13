«А мы думали, ему там халву и пряники дадут». Губерниев — об аресте Промеса в ОАЭ

Известный спортивный комментатор и эксперт Дмитрий Губерниев высказался об аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Ой, а мы думали ему там халву дадут да пряники. Это ж надо было «Спартаку» Промеса в загранку взять. Прекрасное решение, умное. Теперь, похоже, его дом тюрьма… В Нидерландах», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП.

Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.