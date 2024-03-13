Николас Маричал ответил, чего не хватило «Динамо» в матче с «Зенитом»

Центральный защитник «Динамо» Николас Маричал высказался об игре с «Зенитом». Напомним, в среду, 13 марта, санкт-петербургский клуб в родных стенах уверенно одолел московскую команду в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 2:0.

«Расстроен, что проиграли, но играли неплохо. Сейчас есть над чем подумать. Нам немного не хватало активности в последних фазах атаки. У нас были свободные зоны, а «Зенит» пользовался контратаками.

Не соглашусь, что «Зенит» забил простые мячи. Да, они воспользовались ошибками. В моменте с первым голом мы проспали игрока и недоработали. Сейчас у нас будет несколько выходных дней, а потом будем снова работать. Конечно, сконцентрируемся на чемпионате, но не будем забывать о Кубке», — передаёт слова Маричала корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, в первой игре динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Это произошло 29 ноября прошлого года. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.