«Зенит» прервал 15-матчевую беспроигрышную серию «Динамо»

В среду, 13 марта, «Динамо» на выезде уступило «Зениту» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России — 0:2. Таким образом, прервалась 15-матчевая беспроигрышная серия московской команды.

В последний раз в официальном матче «Динамо» уступало в конце сентября — 23-го числа. Это произошло в игре чемпионата России со «Спартаком» — 1:4. На протяжении последующих 15 матчей во всех турнирах бело-голубые обыгрывали такие команды, как «Спартак» (3:0), «Урал» (2:1), «Пари НН» (2:1), «Оренбург» (2:0), ЦСКА (3:2), «Зенит» (1:0), «Рубин» (1:0), «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0). Также подопечные Марцела Лички сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), «Факелом» (дважды — 0:0 и 1:1), «Локомотивом» (0:0) и «Сочи» (3:3).

Напомним, в первой игре четвертьфинала Кубка России динамовцы одолели сине-бело-голубых с минимальным преимуществом — 1:0. Это произошло 29 ноября прошлого года. Таким образом, петербуржцы пробились в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. «Динамо», в свою очередь, будет бороться за трофей в Пути регионов.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт в субботу, 30 марта. Команда Лички в родных стенах встретится с «Ростовом» в рамках 22-го тура РПЛ. Начало игры — в 16:00 мск.