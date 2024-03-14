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«Милан» близок к заключению нового контракта с Кевином Дзероли — Фабрицио Романо

«Милан» близок к заключению нового контракта с Кевином Дзероли — Фабрицио Романо
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«Милан» может подписать новое соглашение с полузащитником «Милана» Кевином Дзероли. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации журналиста, переговоры руководства «Милана» с 19-летним полузащитником итальянского клуба продвигаются хорошо. Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшее время, так как «Милан» доверяет итальянскому полузащитнику «в настоящем и будущем».

Дзероли подписал соглашение с «Миланом» в июне 2023 года. За молодёжную команду итальянский полузащитник провел 24 матча, в которых забил шесть мячей и отметился двумя голевыми передачами. В основном составе клуба в Серии А Дзероли сыграл во встречах с «Сассуоло» и «Ромой». По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,50 млн.

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