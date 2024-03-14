Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов: дата, где смотреть и во сколько начало

Жеребьёвка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 пройдёт 15 марта 2024 года в Ньоне (Швейцария). Начало церемонии — в 14:00 мск. Жеребьёвка будет транслироваться в прямом эфире на сайте UEFA.com, а также на канале «Матч ТВ».

В жеребьёвке примут участие следующие команды: «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал», «Арсенал», «ПСЖ», «Барселона», дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико».

Напомним, на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов нет никаких ограничений по распределению команд, поэтому между собой могут сыграть как команды, которые ранее встречались на групповом этапе, так и команды из одной страны.

Для жеребьёвки полуфинала четыре шара с листками бумаги, помеченными от «Победители четвертьфинала 1» до «Победители четвертьфинала 4», помещаются в большую центральную чашу и перемешиваются. Первый и второй шары определяют первую полуфинальную пару, первый шар представляет хозяев поля в первом матче. Процедура повторяется с оставшимися в чаше шарами для завершения жеребьёвки полуфинала.

По административным причинам также проводится третья жеребьёвка для определения хозяев финала.

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные матчи четвертьфинала пройдут 16 и 17 апреля 2024 года.